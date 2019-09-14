Йерро считает, что Головин смог бы успешно заиграть в Испании

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Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро высказал мнение о том, кто из российских футболистов смог бы успешно заиграть в Примере.
Йерро считает, что Головин смог бы успешно заиграть в Испании
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У вас вообще очень техничные ребята. В испанском футболе таких всегда любили. Александр Головин, да, умненький футболист. Знает, куда отдать пас, как распорядиться мячом. Конечно, таким найдётся место в Ла Лиге», — приводит слова Йерро Sport24.

Он отметил, что в целом российские футболисты не всегда играют стабильно, а иногда и ниже своих возможностей.

«Но у вас хорошая школа. Многие футболисты сборной России будут хорошо смотреться в чемпионатах Испании, Англии, Италии, Франции», — добавил специалист.

23-летний Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Артёма Дзюбу пригласили в сборную России по регби после эпизода с Сердаром Азмуном.

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