Алонсо попал в аварию на дебютном ралли-рейде в ЮАР

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо попал в аварию во время дебютного для него ралли-рейда в ЮАР.

Во время одного из спецучастков пятого этапа чемпионата ЮАР по ралли-рейдам «Лихтенберг 400» 38-летний испанец попал в аварию, в результате которой его внедорожник Toyota перевернулся.

Отмечается, что ему удалось вернуть автомобиль на колёса и продолжить заезд.

Штурманом Алонсо в его дебютной гонке является пятикратный победитель «Дакара» Марк Кома.

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