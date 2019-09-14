Алонсо попал в аварию на дебютном ралли-рейде в ЮАР

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Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо попал в аварию во время дебютного для него ралли-рейда в ЮАР.
Алонсо попал в аварию на дебютном ралли-рейде в ЮАР
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

Во время одного из спецучастков пятого этапа чемпионата ЮАР по ралли-рейдам «Лихтенберг 400» 38-летний испанец попал в аварию, в результате которой его внедорожник Toyota перевернулся.

Отмечается, что ему удалось вернуть автомобиль на колёса и продолжить заезд.

Штурманом Алонсо в его дебютной гонке является пятикратный победитель «Дакара» Марк Кома.

Ранее эксперт высказался о лечении Михаэля Шумахера в парижском госпитале.

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