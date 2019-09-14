СМИ: Ковалёв получит $12 млн за бой с Альваресом
- globallookpress.com
Как сообщил журналист The Athletic Майк Коппинджер в своём Twitter, гонорар россиянина составит порядка $12 млн, часть из которых он будет вынужден отдать промоутерам.
В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.
Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.
Ранее сообщалось, что Альварес получит порядка $30 млн за бой с Ковалёвым.