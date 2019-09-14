СМИ: Ковалёв получит $12 млн за бой с Альваресом

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Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв заработает порядка $12 млн за поединок с обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
СМИ: Ковалёв получит $12 млн за бой с Альваресом
  • globallookpress.com

Как сообщил журналист The Athletic Майк Коппинджер в своём Twitter, гонорар россиянина составит порядка $12 млн, часть из которых он будет вынужден отдать промоутерам.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

Ранее сообщалось, что Альварес получит порядка $30 млн за бой с Ковалёвым.

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