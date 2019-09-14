СМИ: Альварес получит порядка $30 млн за бой с Ковалёвым

Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканец Сауль Альварес заработает порядка $30 млн за поединок с обладателем титула Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя команды мексиканца.

Отмечается, что гонорар Ковалёва также будет «восьмизначным», после всех выплат станет — «семизначным».

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

Ранее сообщалось, что Ковалёв поставит на кон боя с Альваресом свой титул чемпиона WBO.