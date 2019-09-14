СМИ: Альварес получит порядка $30 млн за бой с Ковалёвым
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя команды мексиканца.
Отмечается, что гонорар Ковалёва также будет «восьмизначным», после всех выплат станет — «семизначным».
В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.
Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.
Ранее сообщалось, что Ковалёв поставит на кон боя с Альваресом свой титул чемпиона WBO.