Гендиректор Единой лиги ВТБ Корстин вошла в комиссию игроков FIBA

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Генеральный директор Единой лиги ВТБ россиянка Илона Корстин включена в состав комиссии игроков Международной федерации баскетбола (FIBA).
Гендиректор Единой лиги ВТБ Корстин вошла в комиссию игроков FIBA
  • © пресс-служба Единой лиги ВТБ

Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

На заседании также было принято решении о назначении Дирка Новицки председателем комиссии игроков, в состав которой, помимо него и Корстин, вошли Дженни Скрин, Мария Паула Гонсалвеш да Силва, Ашетоу Майга Ба, Раффаэлла Машиадри, Егор Мещеряков, Марко Милич, Ханно Меттеля, Керк Пенни, Юко Ога, Амая Вальдеморо, Никос Зисис, Матье Фей, Деян Майсторович и Мари-Ив Паже.

Отмечается, что нынешний состав комиссии будет работать до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Луис Скола вышел на первое место в истории ЧМ по баскетболу по результативности в плей-офф.

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