Скола вышел на первое место в истории ЧМ по баскетболу по результативности в плей-офф

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Форвард сборной Аргентины Луис Скола вышел на первое место в списке самых результативных игроков раунда плей-офф в истории чемпионатов мира по баскетболу.
Скола вышел на первое место в истории ЧМ по баскетболу по результативности в плей-офф
  • © fiba.basketball

По итогам полуфинального матча с Францией в активе 39-летнего Сколы 214 очков в раундах плей-офф. За свою карьеру Скола принял участие в пяти мировых первенствах. Прежде рекорд принадлежал испанцу Хуану Карлосу Наварро — 213 очков.

По ходу турнира Скола вышел на второе место по результативности в истории КМ по баскетболу.

Ранее сообщалось, что Аргентина победила Францию в полуфинале ЧМ по баскетболу.

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