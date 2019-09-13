Скола вышел на первое место в истории ЧМ по баскетболу по результативности в плей-офф
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По итогам полуфинального матча с Францией в активе 39-летнего Сколы 214 очков в раундах плей-офф. За свою карьеру Скола принял участие в пяти мировых первенствах. Прежде рекорд принадлежал испанцу Хуану Карлосу Наварро — 213 очков.
По ходу турнира Скола вышел на второе место по результативности в истории КМ по баскетболу.
Ранее сообщалось, что Аргентина победила Францию в полуфинале ЧМ по баскетболу.