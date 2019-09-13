Скола вышел на первое место в истории ЧМ по баскетболу по результативности в плей-офф

Форвард сборной Аргентины Луис Скола вышел на первое место в списке самых результативных игроков раунда плей-офф в истории чемпионатов мира по баскетболу.

По итогам полуфинального матча с Францией в активе 39-летнего Сколы 214 очков в раундах плей-офф. За свою карьеру Скола принял участие в пяти мировых первенствах. Прежде рекорд принадлежал испанцу Хуану Карлосу Наварро — 213 очков.

По ходу турнира Скола вышел на второе место по результативности в истории КМ по баскетболу.

Ранее сообщалось, что Аргентина победила Францию в полуфинале ЧМ по баскетболу.