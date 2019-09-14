Медведева довольна своим выступлением на первом турнире в сезоне

Короткая ссылка
Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё выступление на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International в канадском Оквилле.
Медведева довольна своим выступлением на первом турнире в сезоне
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Моя главная цель перед этим турниром состояла в том, чтобы показать качественное катание, поскольку для меня было важно начать сезон. Сейчас я чувствую, что набрала форму», — приводит слова Медведевой Olympic Channel.

Она отметила, что довольна результатом своего выступления на первом турнире в сезоне.

«Я уверена, что могу выступать лучше, я знаю, где мне нужно прибавить, я продолжу тренироваться. На завтра у меня запланирована тренировка, потом выходной, а затем неделя подготовки к следующему турниру», — добавила 19-летняя россиянка.

По итогам двух прокатов Медведева заняла второе место на Autumn Classic International, набрав 217,43 балла — 75,14 балла за короткую программу и 142,29 балла за произвольную.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить