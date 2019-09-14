Медведева довольна своим выступлением на первом турнире в сезоне
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«Моя главная цель перед этим турниром состояла в том, чтобы показать качественное катание, поскольку для меня было важно начать сезон. Сейчас я чувствую, что набрала форму», — приводит слова Медведевой Olympic Channel.
Она отметила, что довольна результатом своего выступления на первом турнире в сезоне.
«Я уверена, что могу выступать лучше, я знаю, где мне нужно прибавить, я продолжу тренироваться. На завтра у меня запланирована тренировка, потом выходной, а затем неделя подготовки к следующему турниру», — добавила 19-летняя россиянка.
По итогам двух прокатов Медведева заняла второе место на Autumn Classic International, набрав 217,43 балла — 75,14 балла за короткую программу и 142,29 балла за произвольную.
Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы.