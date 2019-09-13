Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы
- РИА Новости
Судьи оценили выступление 22-летней россиянки в 73,66 балла.
Второе место заняла представительница Южной Кореи Ю Ён, набравшая 70,47 балла. Тройку лидеров с результатом 67,73 балла замыкает россиянка Анна Щербакова.
Ещё одна представительница России — Софья Самодурова — набрала 53,82 балла и занимает восьмое место.
Произвольную программу спортсменки представят 14 сентября.
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева стала второй в короткой программе на турнире в Канаде.