Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы
  • РИА Новости

Судьи оценили выступление 22-летней россиянки в 73,66 балла.

Второе место заняла представительница Южной Кореи Ю Ён, набравшая 70,47 балла. Тройку лидеров с результатом 67,73 балла замыкает россиянка Анна Щербакова.

Ещё одна представительница России — Софья Самодурова — набрала 53,82 балла и занимает восьмое место.

Произвольную программу спортсменки представят 14 сентября.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева стала второй в короткой программе на турнире в Канаде.

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