Боксёр Замковой о переходе в ММА: многих привлекают большие контракты
- РИА Новости
«Раньше бы ответил отрицательно, но жизнь — такая интересная штука, что сложно что-то загадывать наперёд. Не секрет, что многих привлекают большие контракты, цифры с шестью нулями — кто сможет от такого отказаться, когда предлагают?» — сказал Замковой в интервью RT.
Спортсмен признал, что бокс сейчас проигрывает в популярности смешанным единоборствам, но проведение в Екатеринбурге чемпионата мира может помочь исправить ситуацию.
«Может, смешанные единоборства и популярнее, но бокс сейчас на подъёме. Разумеется, первенство планеты в Екатеринбурге очень поможет, это большой шаг в развитии нашего вида спорта», — добавил боксёр.
Ранее Замковой рассказал о реакции сборной России по боксу на гибель Максима Дадашева.