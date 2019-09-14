Боксёр Замковой о переходе в ММА: многих привлекают большие контракты

Российский боксёр Андрей Замковой рассказал, что думает о переходе в смешанные единоборства и участии в турнирах по ММА.

«Раньше бы ответил отрицательно, но жизнь — такая интересная штука, что сложно что-то загадывать наперёд. Не секрет, что многих привлекают большие контракты, цифры с шестью нулями — кто сможет от такого отказаться, когда предлагают?» — сказал Замковой в интервью RT.

Спортсмен признал, что бокс сейчас проигрывает в популярности смешанным единоборствам, но проведение в Екатеринбурге чемпионата мира может помочь исправить ситуацию.

«Может, смешанные единоборства и популярнее, но бокс сейчас на подъёме. Разумеется, первенство планеты в Екатеринбурге очень поможет, это большой шаг в развитии нашего вида спорта», — добавил боксёр.

Ранее Замковой рассказал о реакции сборной России по боксу на гибель Максима Дадашева.