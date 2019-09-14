Замковой рассказал о реакции сборной России по боксу на гибель Дадашева

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Боксёр-любитель Андрей Замковой рассказал, как в сборной России по боксу отреагировали на смерть Максима Дадашева после боя с Сабриэлем Матиасом.
Замковой рассказал о реакции сборной России по боксу на гибель Дадашева
  • AFP

«Никто из ребят ещё не отошёл от шока. До сих пор бросает в ужас и холодный пот — ведь такого и врагу не пожелаешь», — сказал Замковой в интервью RT.

Боксёр уверен, что к гибели Дадашева привели несколько факторов и поэтому нельзя говорить о конкретной причине.

«Как и в любой катастрофе, свою роль сыграло множество факторов. Супруга Максима Елизавета Апушкина говорила, что он работал на износ, не жалея себя, судья мог остановить бой раньше, носилки принесли с задержкой, не обложили голову льдом — сложно судить, что стало критической точкой. И мы все понимаем, что от подобного никто не застрахован», — добавил Замковой.

Ранее промоутер Андрей Рябинский заявил, что у Сергея Ковалёва есть шанс победить Сауля Альвареса.

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