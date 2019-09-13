Рябинский считает, что у Ковалёва есть шанс победить Альвареса
- AFP
«Я очень рад, потому что это хорошая история для Сергея, он сейчас на подъёме после хорошей победы, он может на этом подъёме провести с Альваресом бой в свою пользу. Каковы шансы? Мы с вами знаем, что Альварес, мягко скажем, не мальчик, это сильный боксёр. Во всяком случае, это тот бой, в котором нужно будет ставить всё», — приводит слова Рябинского ТАСС.
В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и она ничья.
Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.
Ранее сообщалось, что промоутер Ковалёва назвал предстоящий бой с Альваресом событием мирового масштаба.