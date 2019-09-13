Рябинский считает, что у Ковалёва есть шанс победить Альвареса

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом WBO в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым и обладателем титулов WBA, WBC и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
Рябинский считает, что у Ковалёва есть шанс победить Альвареса
  • AFP

«Я очень рад, потому что это хорошая история для Сергея, он сейчас на подъёме после хорошей победы, он может на этом подъёме провести с Альваресом бой в свою пользу. Каковы шансы? Мы с вами знаем, что Альварес, мягко скажем, не мальчик, это сильный боксёр. Во всяком случае, это тот бой, в котором нужно будет ставить всё», — приводит слова Рябинского ТАСС.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и она ничья.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

Ранее сообщалось, что промоутер Ковалёва назвал предстоящий бой с Альваресом событием мирового масштаба.

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