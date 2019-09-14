Альварес назвал Ковалёва одним из самых опасных чемпионов последних лет

Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканец Сауль Альварес поделился ожиданиями от поединка с обладателем титула Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым.

«Второй этап моей карьеры продолжается, как мы и планировали, и именно поэтому мы продолжаем устраивать большие бои, чтобы войти в историю бокса», — приводит слова Альвареса ТАСС.

Он отметил, что именно по этой причине он решил перейтин на две весовые категории выше и провести бой с Ковалёвым.

«Я решил выступить против одного из самых опасных чемпионов последних лет. Ковалёв — опасный панчер, и он, естественно, более крупный боксёр, но с такими вызовами и рисками мне нравится сталкиваться» , — добавил 29-летний мексиканец.

В активе Альвареса 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и она ничья.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

Ранее сообщалось, что Ковалёв поставит на кон боя с Альваресом свой титул чемпиона WBO.