Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова в «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказал мнение о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове, который, по информации СМИ, находится в сфере интересов клуба.

«Нынешний состав «Спартака» подбирался под Черчесова? Впервые слышу это. Давайте не будем про Станислава Саламовича, сейчас опять начнут писать одно и то же. Мы не ищем тренера, он у нас есть! Кононов устраивает клуб, и мы с ним работаем. У нас с ним нет никакого контакта на этот счёт», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

Он отметил, что клуб контактировал с Черчесовым, чтобы проконсультироваться по некоторым игрокам, которых тот знает по сборной России, но не более того.

«У нас ни разу не заходила речь о «Спартаке» — ни с моей, ни с его стороны. Мы общаемся, он ходит к нам в ложу и смотрит игроков сборной. Не будем же мы его игнорировать. Я с ним здороваюсь. И Леонид Федун с ним тоже здоровается», — добавил функционер.

56-летний специалист возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством российская национальная команда дошла на домашнем чемпионате мира 2018 года до стадии 1/4 финала, что является лучшим результатом в её истории. Черчесов возглавлял «Спартак» в период с июня 2007 года по август 2008 года.

Ранее сообщалось, что Черчесов призвал не поднимать вопрос о возможном совмещении работы в сборной и клубе.