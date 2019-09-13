Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Арсеналом» в девятом туре РПЛ
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«Что касается первого тайма, то пару моментов мы организовали у своих ворот сами. В атаке выглядели получше, забили. Смогли бы ещё — было бы полегче, так как соперник оборонялся большими силами. Но, естественно, когда преимущество хрупкое, всегда появляется нервозность. Так что хорошо, что смогли, пропустив, забить снова, реализовали свои моменты. В целом это заслуженная победа», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Он отметил, что «Арсенал» хорошо и массово оборонялся и игрокам «Зенита» было непросто в противостоянии с таким соперником.
«Сложно вскрывать такую оборону в пять защитников. Перед матчем я говорил, что для того, чтобы её вскрыть, нужны те, кто может обыграть одного-двух, создать остроту. Плотность большая, проходить непросто, отсюда и такая скорость», — добавил специалист.
«Зенит» на своём поле обыграл «Арсенал» со счётом 3:1.
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