Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Арсеналом» в девятом туре РПЛ

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Арсеналом» в девятом туре РПЛ
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«Что касается первого тайма, то пару моментов мы организовали у своих ворот сами. В атаке выглядели получше, забили. Смогли бы ещё — было бы полегче, так как соперник оборонялся большими силами. Но, естественно, когда преимущество хрупкое, всегда появляется нервозность. Так что хорошо, что смогли, пропустив, забить снова, реализовали свои моменты. В целом это заслуженная победа», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Он отметил, что «Арсенал» хорошо и массово оборонялся и игрокам «Зенита» было непросто в противостоянии с таким соперником.

«Сложно вскрывать такую оборону в пять защитников. Перед матчем я говорил, что для того, чтобы её вскрыть, нужны те, кто может обыграть одного-двух, создать остроту. Плотность большая, проходить непросто, отсюда и такая скорость», — добавил специалист.

«Зенит» на своём поле обыграл «Арсенал» со счётом 3:1.

Ранее Вячеслав Караваев рассказал, как Леонид Слуцкий и братья Березуцкие отреагировали на его переход в «Зенит».

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