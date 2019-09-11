Караваев рассказал, как Слуцкий и Березуцкие отреагировали на его переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» защитник Вячеслав Караваев рассказал, как главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий и его помощники Алексей и Василий Березуцкие отреагировали на его уход из клуба.

«Шутили ли Слуцкий и братья Березуцкие, провожая в «Зенит»? Нет, никаких шуток на эту тему не было. Наоборот, сказали: «Дерзай, это новый вызов». С их стороны были только поздравления», — приводит слова Караваева «Чемпионат».

До перехода в «Зенит», 24-летний защитник успел сыграть в пяти матчах нынешнего сезона за «Витесс» и записал в свой активе один гол и одну голевую передачу.

Ранее Артём Дзюба признался, что зимой мог перейти из «Зенита» в «Эвертон».