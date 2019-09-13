Надаль выступил против трёхсетовых матчей на турнирах Большого шлема

Короткая ссылка
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступил против возможного изменения формата матчей в мужском одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема.
Надаль выступил против трёхсетовых матчей на турнирах Большого шлема
  • Reuters

«Тут не о чем говорить. Уверен, на мейджорах должен быть пятисетовый формат матчей. Вспомните хотя бы наш матч с Даниилом Медведевым на US Open. В конце года вы вспоминаете лучшие матчи сезона и в голову приходят самые длинные и драматические игры. Как правило, это матчи именно в пятисетовом формате. Думаю, было бы ошибкой менять что-то в регламенте по этому поводу», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

В финале US Open 2019 года Надаль в пяти сетах взял верх над Медведевым со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет организовать матч Надаля и Федерера на «Сантьяго Бернабеу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить