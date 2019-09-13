Надаль выступил против трёхсетовых матчей на турнирах Большого шлема

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступил против возможного изменения формата матчей в мужском одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема.

«Тут не о чем говорить. Уверен, на мейджорах должен быть пятисетовый формат матчей. Вспомните хотя бы наш матч с Даниилом Медведевым на US Open. В конце года вы вспоминаете лучшие матчи сезона и в голову приходят самые длинные и драматические игры. Как правило, это матчи именно в пятисетовом формате. Думаю, было бы ошибкой менять что-то в регламенте по этому поводу», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

В финале US Open 2019 года Надаль в пяти сетах взял верх над Медведевым со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет организовать матч Надаля и Федерера на «Сантьяго Бернабеу».