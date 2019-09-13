Шпрыгин рассказал, за что был дисквалифицирован ФИФА

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Бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) о его двухлетнем отстранении от любой деятельности, связанной с футболом.
Шпрыгин рассказал, за что был дисквалифицирован ФИФА
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Я опубликовал фото с изображением футболки болельщика с сектора с черепом и надписью Dynamo Moscow. Тот самый череп оказался в запрещённом списке FARE, об этом я тогда не знал и даже не думал, публиковал символику. Но ФИФА расценила это иначе, сочтя, что руководитель болельщиков не мог не знать смысл и значение тех символов, в итоге было вынесено такое решение», — написал Шпрыгин в своём Twitter.

Он отметил, что обсудит возможность обжалования решения ФИФА в Спортивном арбитражном суде, а если это не удастся, то он готов выплатить наложенный на него денежный штраф.

«Тот пост, кстати, был удалён, но это мало имеет значения в цифровой век. Конечно, досадно, но оно вступило в силу, с уважением отношусь к решениям комитета ФИФА по этике», — добавил россиянин.

Шпрыгин возглавлял Всероссийское объединение болельщиков с 2007 по 2016 год.

Ранее стало известно, что ФИФА отстранила Шпрыгина от любой деятельности, связанной с футболом.

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