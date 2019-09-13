ФИФА отстранила Шпрыгина от любой деятельности, связанной с футболом

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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о двухлетнем отстранении бывшего главы Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина от любой деятельности, связанной с футболом.
ФИФА отстранила Шпрыгина от любой деятельности, связанной с футболом
  • ©Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ФИФА, помимо дисквалификации на два года, Шпрыгин также оштрафован на $10 тыс.

Отмечается, что комитет ФИФА по этике применил к россиянину такие санкции в связи с его высказываниями в 2014 и 2015 годах, которые были признаны дискриминационными.

Шпрыгин возглавлял Всероссийское объединение болельщиков с 2007 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что экс-президент КОНМЕБОЛ получил пожизненное отстранение от футбольной деятельности.

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