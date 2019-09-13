Французская теннисистка Головин возобновит карьеру после 11-летней паузы

Француженка Татьяна Головин объявила о своём возвращении в теннис.

«На протяжении последнего года я серьёзно готовлюсь к возвращению. Изначально в планах было возвращение в начале следующего года, но всё получилось быстрее, и уже с середины октября хочу начать играть», — приводит слова 31-летней Головин BeIn Sports.

Головин, являющаяся победительницей двух турниров WTA, завершила карьеру в 2008 году из-за хронического воспаления межпозвоночных суставов. Её лучшей позицией в рейтинге теннисисток было 12-е место.

Ранее сообщалось, что Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 36 лет.