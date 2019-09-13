Гилерме сравнил жизнь в Бразилии и в России

Короткая ссылка
Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме сравнил жизнь в России и Бразилии.
Гилерме сравнил жизнь в Бразилии и в России
  • @UEFAcom_ru
  • Twitter

«Самый главный стереотип: что на любом празднестве все пьют водку и нужно каждую минуту вставать и произносить тост. У нас такого нет, мы просто бухаем и расслабляемся. Вставать не надо. Я очень удивился, когда приехал в Россию первый раз — это было в августе. В Бразилии все думают, что тут всегда холодно. Но в Москве было жарко, город выглядел очень красиво. Бразильцы постоянно улыбаются, потому что тепло и солнце светит. А у вас есть причины, чтобы не улыбаться. В Бразилии больше болеют, чем здесь, на каждую игру собирается полный стадион. Но в Бразилии особо ярые фанаты могут угрожать команде, если результат плохой. Здесь такого нет — нас уважают вне зависимости от результата», — рассказал Гилерме в интервью пресс-службе сборной России.

33-летний бразильский голкипер играет за «Локомотив» с 2007 года. В ноябре 2015 года Гильерме получил российское гражданство, а с 2016 года является игроком сборной России.

Ранее сообщалось, что Василий Кикнадзе рассказал о несостоявшемся трансфере звёздного нападающего в «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить