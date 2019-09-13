Гилерме сравнил жизнь в Бразилии и в России

Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме сравнил жизнь в России и Бразилии.

«Самый главный стереотип: что на любом празднестве все пьют водку и нужно каждую минуту вставать и произносить тост. У нас такого нет, мы просто бухаем и расслабляемся. Вставать не надо. Я очень удивился, когда приехал в Россию первый раз — это было в августе. В Бразилии все думают, что тут всегда холодно. Но в Москве было жарко, город выглядел очень красиво. Бразильцы постоянно улыбаются, потому что тепло и солнце светит. А у вас есть причины, чтобы не улыбаться. В Бразилии больше болеют, чем здесь, на каждую игру собирается полный стадион. Но в Бразилии особо ярые фанаты могут угрожать команде, если результат плохой. Здесь такого нет — нас уважают вне зависимости от результата», — рассказал Гилерме в интервью пресс-службе сборной России.

33-летний бразильский голкипер играет за «Локомотив» с 2007 года. В ноябре 2015 года Гильерме получил российское гражданство, а с 2016 года является игроком сборной России.

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