Кикнадзе рассказал о несостоявшемся трансфере звёздного нападающего в «Локомотив»

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб мог подписать контракт со звёздным форвардом.
Кикнадзе рассказал о несостоявшемся трансфере звёздного нападающего в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Гипотетически могли даже бомбу сделать. Несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира», — приводит слова Кикнадзе «Чемпионат».

Он отметил, что решающим моментом стала финансовая составляющая вопроса.

«Могла быть аренда, по которой клуб должен выполнить условия футболиста. Условия очень серьёзные. Их целый ряд, причём требовалось всё сделать немедленно. Пришлось отказаться. Был ли это Мауро Икарди? Не скажу», — добавил гендиректор клуба.

Летом состав «Локомотива» пополнили Жоау Мариу, Лука Джорджиевич, Мурило Серкейра, Дмитрий Живоглядов а также Гжегож Крыховяк, трансфер которого был выкуплен у ПСЖ после года аренды.

Ранее стало известно, почему футболист «Локомотива» Соломон Кверквелия отказался переходить в «Лестер».

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