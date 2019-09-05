Стало известно, почему футболист «Локомотива» Кверквелия отказался переходить в «Лестер»

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Мамука Джугели, агент защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелии, рассказал, почему его клиент отказался от перехода в английский футбольный клуб «Лестер Сити».
Стало известно, почему футболист «Локомотива» Кверквелия отказался переходить в «Лестер»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Он хотел стать чемпионом. Сказал: «Ещё на шесть месяцев останусь, не подведу Сёмина, он очень много сделал для меня. Хочу, чтобы «Локомотив» стал чемпионом», — приводит слова представителя игрока «Бизнес Online».

По его словам, «Лестер» предлагал за футболиста €10 млн. Он также отметил, что Кверквелия верит, что у него ещё будут хорошие предложения из зарубежных клубов.

«Соломону 27 лет, он не сдаётся, и, думаю, выстрелит в своё время», — добавил Джугели.

Кверквелия выступает за «Локомотив» с 2017 года. На его счету 97 матчей и четыре гола в составе железнодорожников.

Ранее известный агент раскритиковал трансфер Вячеслава Караваева в «Зенит».

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