Стало известно, почему футболист «Локомотива» Кверквелия отказался переходить в «Лестер»
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- РИА Новости
«Он хотел стать чемпионом. Сказал: «Ещё на шесть месяцев останусь, не подведу Сёмина, он очень много сделал для меня. Хочу, чтобы «Локомотив» стал чемпионом», — приводит слова представителя игрока «Бизнес Online».
По его словам, «Лестер» предлагал за футболиста €10 млн. Он также отметил, что Кверквелия верит, что у него ещё будут хорошие предложения из зарубежных клубов.
«Соломону 27 лет, он не сдаётся, и, думаю, выстрелит в своё время», — добавил Джугели.
Кверквелия выступает за «Локомотив» с 2017 года. На его счету 97 матчей и четыре гола в составе железнодорожников.
Ранее известный агент раскритиковал трансфер Вячеслава Караваева в «Зенит».