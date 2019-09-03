Известный агент раскритиковал трансфер Караваева в «Зенит»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о переходе защитника Вячеслава Караваева в санкт-петербургский «Зенит».

«Год назад Караваева пихали за два-три миллиона в «Локомотив». Не вышло. За восемь миллионов можно купить всю защиту. В Европе столько за Караваева никто не отдаст, в России больше «Зенита» никто не заплатит. 100% это деньги на ветер. При всём моём уважении, таких Караваевых можно легко найти. Вывозится футболист в Европу, а уже оттуда покупается за миллионы. А вы посмотрите на ФНЛ, там много молодых талантливых ребят. Есть игроки с российскими паспортами, которые выступают за копейки в Литве или Латвии», — приводит слова Селюка «Спорт день за днём».

Вячеслав Караваев перешёл из голландского «Витесса» в санкт-петербургский «Зенит» за €8 млн.

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