Футболист Ткачук отсудил через CAS премиальные у «Рубина»

Футболист «Ротора» Денис Ткачук выиграл у казанского «Рубина» дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, которое касалось премиальных выплат за сезон-2016/17.

«Спортивный арбитражный суд занял сторону игрока. По мнению арбитров CAS, если в Положении о премировании указаны суммы премий в максимальном размере, это не означает, что клуб был вправе без какого-либо обоснования решать, сколько заплатить и платить ли вообще. «Рубин» должен выплатить Ткачуку причитающиеся бонусы, заплатить проценты за просрочку, оплатить расходы на судебный процесс, а также выплатить футболисту компенсацию издержек, понесённых им в связи с процессом», — цитирует «Спорт-Экспресс» спортивного юриста Евгения Кречетова.

Также правозащитник добавил, что подобными манипуляциями занимаются также и гранды Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее юрист заявил, что Мамаев не вернётся в футбол до зимнего трансферного окна.