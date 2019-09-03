Футболист Ткачук отсудил через CAS премиальные у «Рубина»

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Футболист «Ротора» Денис Ткачук выиграл у казанского «Рубина» дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, которое касалось премиальных выплат за сезон-2016/17.
Футболист Ткачук отсудил через CAS премиальные у «Рубина»
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«Спортивный арбитражный суд занял сторону игрока. По мнению арбитров CAS, если в Положении о премировании указаны суммы премий в максимальном размере, это не означает, что клуб был вправе без какого-либо обоснования решать, сколько заплатить и платить ли вообще. «Рубин» должен выплатить Ткачуку причитающиеся бонусы, заплатить проценты за просрочку, оплатить расходы на судебный процесс, а также выплатить футболисту компенсацию издержек, понесённых им в связи с процессом», — цитирует «Спорт-Экспресс» спортивного юриста Евгения Кречетова.

Также правозащитник добавил, что подобными манипуляциями занимаются также и гранды Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее юрист заявил, что Мамаев не вернётся в футбол до зимнего трансферного окна.

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