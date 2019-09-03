Юрист: Мамаев не вернётся в футбол до зимнего трансферного окна

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Спортивный юрист Михаил Прокопец уверен, что отбывающий наказание в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не вернётся в футбол до зимы.
Юрист: Мамаев не вернётся в футбол до зимнего трансферного окна
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Я думаю, Павлу придётся ждать зимнее трансферное окно, потому что у нас в регламенте есть определённые исключения. Если твой контракт был расторгнут во время трансферного окна, то ты можешь быть заявлен. Контракт Мамаева до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера. Так что, к сожалению, до зимы Павел не сможет заявиться», — цитирует Прокопца Sport24.

Мамаев вместе с Александром Кокориным отбывает наказание в колонии в Белгородской области за участие в серии потасовок в октябре 2018 года.

Ранее стало известно, что ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО.

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