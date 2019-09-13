Скола: нынешняя сборная Аргентины напоминает мне золотое поколение 1999—2000 годов

Форвард сборной Аргентины Луис Скола прокомментировал выход своей команды в финал Кубка мира по баскетболу 2019 года в Китае.

«Два года назад я кое-что сказал. Я сказал, что эта команда напоминает мне золотое поколение 1999—2000 годов. Многие смотрели на меня как на сумасшедшего. Сегодня я уже не кажусь таким сумасшедшим. Мы оказались там же, где были в 2002 году», — приводит слова Сколы Eurohoops.

На мировом первенстве 2002 года аргентинская команда дошла до финала, где в овертайме проиграла Югославии со счётом 77:84.

На Кубке мира 2019 года сборная Аргентины пробилась в финал, где сыграет с национальной командой Испании. Матч состоится 15 сентября.

Ранее сообщалось, что Скола вышел на первое место в истории ЧМ по баскетболу по результативности в плей-офф.