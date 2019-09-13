СБР планирует сохранить за Хованцевым пост главного тренера сборной России до ОИ-2022

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение снять Анатолия Хованцева с должности старшего тренера мужской сборной России.
СБР планирует сохранить за Хованцевым пост главного тренера сборной России до ОИ-2022
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Мы просто разделили две должности, теперь он сможет больше внимания уделять резерву, контролю за выполнением методик во всех сборных, они продолжат работать под его контролем. Как мы и планировали, мы рассчитываем на него как минимум до Олимпийских игр», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Хованцев занял должность главного тренера сборной и старшего тренера национальной команды перед сезоном-2018/19.

Ранее сообщалось, что Белозёров станет старшим тренером мужской сборной России по биатлону.

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