СБР планирует сохранить за Хованцевым пост главного тренера сборной России до ОИ-2022

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение снять Анатолия Хованцева с должности старшего тренера мужской сборной России.

«Мы просто разделили две должности, теперь он сможет больше внимания уделять резерву, контролю за выполнением методик во всех сборных, они продолжат работать под его контролем. Как мы и планировали, мы рассчитываем на него как минимум до Олимпийских игр», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Хованцев занял должность главного тренера сборной и старшего тренера национальной команды перед сезоном-2018/19.

Ранее сообщалось, что Белозёров станет старшим тренером мужской сборной России по биатлону.