СБР планирует сохранить за Хованцевым пост главного тренера сборной России до ОИ-2022
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- РИА Новости
«Мы просто разделили две должности, теперь он сможет больше внимания уделять резерву, контролю за выполнением методик во всех сборных, они продолжат работать под его контролем. Как мы и планировали, мы рассчитываем на него как минимум до Олимпийских игр», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Хованцев занял должность главного тренера сборной и старшего тренера национальной команды перед сезоном-2018/19.
Ранее сообщалось, что Белозёров станет старшим тренером мужской сборной России по биатлону.