Белозёров станет старшим тренером мужской сборной России по биатлону
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР), Хованцев останется на должности главного тренера национальной команды.
Отмечается, что данную кадровую перестановку ещё предстоит утвердить в Министерстве спорта.
57-летний Белозёров ранее работал с резервной мужской сборной страны.
Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв подтвердил факт подписания контракта с Александром Логиновым.