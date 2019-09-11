Белозёров станет старшим тренером мужской сборной России по биатлону

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Сергей Белозёров сменит Анатолия Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону.
Белозёров станет старшим тренером мужской сборной России по биатлону
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР), Хованцев останется на должности главного тренера национальной команды.

Отмечается, что данную кадровую перестановку ещё предстоит утвердить в Министерстве спорта.

57-летний Белозёров ранее работал с резервной мужской сборной страны.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв подтвердил факт подписания контракта с Александром Логиновым.

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