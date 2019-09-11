Белозёров станет старшим тренером мужской сборной России по биатлону

Сергей Белозёров сменит Анатолия Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР), Хованцев останется на должности главного тренера национальной команды.

Отмечается, что данную кадровую перестановку ещё предстоит утвердить в Министерстве спорта.

57-летний Белозёров ранее работал с резервной мужской сборной страны.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв подтвердил факт подписания контракта с Александром Логиновым.