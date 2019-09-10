Драчёв подтвердил факт подписания контракта с Логиновым

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подтвердил, что Александр Логинов подписал контракт с организацией.
Драчёв подтвердил факт подписания контракта с Логиновым
  • © Денис Костюченко
  • РИА Новости

«Могу подтвердить, что Александр Логинов подписал контракт с СБР. Я меньше всего переживал по данному вопросу, потому что мы в любом случае договорились бы на благо биатлона. Любое решение было бы позитивным», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Также президент СБР заявил, что на следующий сезон структура контрактов между спортсменами и организацией будет переработана.

«Мы проговорили, что нынешний договор является базовым. Скорее всего, в конце этого сезона будет рассмотрен новый договор, который мы проработаем для удобства работы со спонсорами и привлечения большего их количества. Мы заинтересованы в том, чтобы было как можно больше финансовых вливаний в биатлон», — сказал глава СБР.

Ранее Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России.

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