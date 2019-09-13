IAAF предоставила бегунье Ивониной нейтральный статус
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Отмечается, что Ивонина выполнила норматив для участия в предстоящем чемпионате мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в катарской Дохе с 27 сентября по 6 октября.
25-летняя Ивонина является чемпионкой России 2018 года и победительницей первенства страны 2019 года в помещении.
Ранее сообщалось, что получившие нейтральный статус Михаил Акименко и Дмитрий Сорокин будут внесены в заявку на ЧМ по лёгкой атлетике.