IAAF предоставила бегунье Ивониной нейтральный статус

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предоставила россиянке Екатерине Ивониной, специализирующейся на беге на 3000 м с препятствиями, допуск на выступление на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
IAAF предоставила бегунье Ивониной нейтральный статус
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что Ивонина выполнила норматив для участия в предстоящем чемпионате мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в катарской Дохе с 27 сентября по 6 октября.

25-летняя Ивонина является чемпионкой России 2018 года и победительницей первенства страны 2019 года в помещении.

Ранее сообщалось, что получившие нейтральный статус Михаил Акименко и Дмитрий Сорокин будут внесены в заявку на ЧМ по лёгкой атлетике.

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