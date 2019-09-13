СМИ: Ковалёв и Альварес согласовали дату проведения боя

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканец Сауль Альварес достигли договорённости о дате и месте проведения поединка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, стороны договорились, что бой состоится 2 ноября в США.

Отмечается, что в ближайшее время о поединке должно быть объявлено официально.

Ковалёв отказался от боя с Альваресом из-за поединка с британцем Энтони Ярдом, который прошёл 24 августа и завершился победой россиянина нокаутом в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что Ковалёв не верит в реальность проведения боя с Альваресом 2 ноября.