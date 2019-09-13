СМИ: Ковалёв и Альварес согласовали дату проведения боя
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, стороны договорились, что бой состоится 2 ноября в США.
Отмечается, что в ближайшее время о поединке должно быть объявлено официально.
Ковалёв отказался от боя с Альваресом из-за поединка с британцем Энтони Ярдом, который прошёл 24 августа и завершился победой россиянина нокаутом в 11-м раунде.
Ранее сообщалось, что Ковалёв не верит в реальность проведения боя с Альваресом 2 ноября.