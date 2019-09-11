Ковалёв не верит в реальность проведения боя с Альваресом 2 ноября

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал информацию СМИ о достижении договорённости о проведении поединка с обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе — мексиканцем Саулем Альваресом.

«Если честно, я сам эту информацию вижу из социальных сетей. Конкретики нет. Если предложение поступит, оно будет озвучено. Мне кажется, это нереально. Какой-то розыгрыш. Шесть недель до боя, а конкретики нет. Я не верю в реальность этого боя», — приводит слова Ковалёва Sport24.

Он отметил, что готов принять предложение, если оно поступит не позднее чем за шесть недель до даты боя.

Ковалёв отказался от боя с Альваресом из-за поединка с британцем Энтони Ярдом, который прошёл 24 августа и завершился победой россиянина нокаутом в 11-м раунде.

Ранее Ковалёв подтвердил наличие переговоров с Альваресом.