Ковалёв не верит в реальность проведения боя с Альваресом 2 ноября
- AFP
«Если честно, я сам эту информацию вижу из социальных сетей. Конкретики нет. Если предложение поступит, оно будет озвучено. Мне кажется, это нереально. Какой-то розыгрыш. Шесть недель до боя, а конкретики нет. Я не верю в реальность этого боя», — приводит слова Ковалёва Sport24.
Он отметил, что готов принять предложение, если оно поступит не позднее чем за шесть недель до даты боя.
Ковалёв отказался от боя с Альваресом из-за поединка с британцем Энтони Ярдом, который прошёл 24 августа и завершился победой россиянина нокаутом в 11-м раунде.
Ранее Ковалёв подтвердил наличие переговоров с Альваресом.