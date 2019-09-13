Боец UFC Волков объяснил, почему не хочет реванша с Льюисом

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков объяснил, почему пока не хочет проводить поединок-реванш с американцем Дерриком Льюисом, которому он уступил на турнире UFC 229.
Боец UFC Волков объяснил, почему не хочет реванша с Льюисом
  • @volkov_alex / Instagram

«Моим фанатам это понравилось бы, я же отношусь к этому более спокойно. Понимаю, что это способ реабилитироваться после поражения. Но мне не хотелось бы смотреть все время в прошлое, заглядывать на свои ошибки и поражения», — цитирует россиянина «Советский спорт».

По его словам, ему необходимо двигаться вперёд, а Льюис сейчас находится не на самых выгодных позициях в рейтинге. Как отметил Волков, ему в большей степени интересны соперники, которые находятся ближе к чемпионскому поясу.

«Льюис от титула стоит очень далеко. Этот поединок может пройти в другое время. Это поражение меня из колеи не выбило. Наоборот дало новую мотивацию и стимулы», — сказал Волков.

В следующем поединке Волков встретится с бразильцем Джуниором дос Сантосом. Бой состоится в рамках главного события турнира UFC в Москве, который пройдёт 9 ноября на «ЦСКА Арене».

Ранее Волков выразил уверенность, что включится в гонку за пояс UFC в случае победы над дос Сантосом на турнире в Москве.

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