Экс-футболист «Манчестер Сити» Компани назвал ван Дейка лучшим защитником в истории АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани рассказал, кого считает лучшим защитником в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Я бы назвал Вирджила ван Дейка. Он выступает на таком уровне не так долго, как Джон Терри и Рио Фердинанд, но всё дело в том, как он показал себя в последние несколько лет», — цитирует Компани Goal.com.

По его мнению, если бы голландец оказался в топ-клубе на несколько лет раньше, то и считался бы лучшим гораздо больше времени.

«Ливерпуль» до его прихода и после — это две абсолютно разные команды», — резюмировал Компани.

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в 2018 году из «Саутгемптона». В прошлом сезоне он вместе с красными выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в АПЛ, отстав от «Сити» на два очка.

Ранее «Ливерпуль» обновил клубный рекорд по числу побед подряд в АПЛ.