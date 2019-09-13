Экс-футболист «Манчестер Сити» Компани назвал ван Дейка лучшим защитником в истории АПЛ
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«Я бы назвал Вирджила ван Дейка. Он выступает на таком уровне не так долго, как Джон Терри и Рио Фердинанд, но всё дело в том, как он показал себя в последние несколько лет», — цитирует Компани Goal.com.
По его мнению, если бы голландец оказался в топ-клубе на несколько лет раньше, то и считался бы лучшим гораздо больше времени.
«Ливерпуль» до его прихода и после — это две абсолютно разные команды», — резюмировал Компани.
Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в 2018 году из «Саутгемптона». В прошлом сезоне он вместе с красными выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в АПЛ, отстав от «Сити» на два очка.
Ранее «Ливерпуль» обновил клубный рекорд по числу побед подряд в АПЛ.