В Кремле отреагировали на продажу призёркой ОИ подаренного автомобиля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу автомобиль, который ей подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.

«Это же её машина. Человек хочет — ездит, хочет — продаёт, хочет — дарит. Это её собственность. Никаких обременений на эту собственность не накладывалось», — цитирует Пескова ФАН.

Фаткулина является серебряной призёркой Олимпиады 2014 года в Сочи. Помимо этого, она выигрывала в 2013 году чемпионат мира на дистанции 1000 метров, а в 2018 году в составе сборной России стала победительницей европейского первенства в командном спринте.

Ранее сообщалось, что призёр ОИ в Сочи Фаткулина продаёт автомобиль, подаренный Кремлём.