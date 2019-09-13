В Кремле отреагировали на продажу призёркой ОИ подаренного автомобиля
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- РИА Новости
«Это же её машина. Человек хочет — ездит, хочет — продаёт, хочет — дарит. Это её собственность. Никаких обременений на эту собственность не накладывалось», — цитирует Пескова ФАН.
Фаткулина является серебряной призёркой Олимпиады 2014 года в Сочи. Помимо этого, она выигрывала в 2013 году чемпионат мира на дистанции 1000 метров, а в 2018 году в составе сборной России стала победительницей европейского первенства в командном спринте.
Ранее сообщалось, что призёр ОИ в Сочи Фаткулина продаёт автомобиль, подаренный Кремлём.