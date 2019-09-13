Призёр ОИ в Сочи Фаткулина продаёт автомобиль, подаренный Кремлём

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Российская конькобежка Ольга Фаткулина объявила о продаже автомобиля, который ей подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.
Призёр ОИ в Сочи Фаткулина продаёт автомобиль, подаренный Кремлём
  • © Ольга Фаткулина / Instagram

«Продаю. Команда России — 2018. Резина в подарок. Эксклюзив. Подарок президента. Мне жалко машину — стоит, не пользуюсь! Да и парковку занимает! Скоро зима, каждое место важно», — написала Фаткулина в своём Instagram.

Фаткулина является серебряной призёркой Олимпиады 2014 года в Сочи. Помимо этого, она выигрывала в 2013 году чемпионат мира на дистанции 1000 метров, а в 2018 году в составе сборной России стала победительницей европейского первенства в командном спринте.

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