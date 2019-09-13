В «Спартаке» не собираются приглашать Карреру на ближайший матч команды

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не намерен контактировать с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой, чтобы пригласить итальянца на ближайший домашний матч красно-белых.

«Намерены ли мы с ним контактировать? Я — нет. Мы с Массимо, конечно, знакомы ещё со времён, когда он был главным тренером клуба, но не могу сказать, что Каррера мой друг и мы общаемся», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

При этом он отметил, что если сам Каррера хочет посетить игру, то может прийти. Тем не менее, по мнению Цорна, возможное появление Карреры на трибунах может создать конфликтную ситуацию, учитывая нынешний эмоциональный фон болельщиков.

«Если придёт — пожалуйста. Не придёт — тоже пожалуйста», — сказал Цорн.

Ближайший матч «Спартак» сыграет в рамках девятого тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом». Встреча 14 сентября состоится в Москве на «Открытие Арене».

В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России по футболу. Итальянец был отправлен в отставку в октябре 2018 года.

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