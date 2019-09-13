Фигуристка Туктамышева рассказала о своей подготовке к сезону

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о своей подготовке к новому сезону.

«Не могу сказать, что стало легче или, наоборот, тяжелее. Наверное, я могла бы сильно облегчить себе задачу, оставив в программах тот же самый технический контент, что был раньше, но зачем стоять на месте, если можешь сделать шаг вперёд?» — цитирует спортсменку РИА Новости.

По её словам, она и тренер Алексей Мишин постарались максимально усложнить короткую и произвольную программы. Она отметила, что ей это было необходимо в любом случае, если она хочет оставаться конкурентоспособной.

«Моя короткая программа Oblivion показывает меня немножко с другой стороны, чем обычно. Хочется уже увидеть, как это будет воспринято судьями. Произвольная программа вызывает куда меньше волнения. Там я остаюсь собой», — сказала Туктамышева.

В прошлом сезоне Туктамышева стала бронзовым призёром командного ЧМ.

Ранее Туктамышева назвала свои цели на новый сезон.