Экс-вратарь «Локомотива» рассказал о работе со Смородской
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- РИА Новости
«Как-то раз на сборах у нас было два матча. И я, и Гиля пропустили в левый угол. Она вызвала тренера вратарей и спросила: «Вы что, не тренируете левый угол?» Он не знал, что ответить. — «Будем больше левый тренировать», — цитирует Абаева «Чемпионат».
При этом он отметил, что мало пересекался со Смородской, в основном с ней разговаривали тренеры.
Абаев выступал за «Локомотив» с 2013 по 2017 год. Вместе с железнодорожниками он стал обладателем Кубка России, а также завоевал бронзу Российской премьер-лиги.
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