Экс-вратарь «Локомотива» рассказал о работе со Смородской

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Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев рассказал о работе с Ольгой Смородской, которая с 2010 по 2016 год занимала пост президента клуба.
Экс-вратарь «Локомотива» рассказал о работе со Смородской
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Как-то раз на сборах у нас было два матча. И я, и Гиля пропустили в левый угол. Она вызвала тренера вратарей и спросила: «Вы что, не тренируете левый угол?» Он не знал, что ответить. — «Будем больше левый тренировать», — цитирует Абаева «Чемпионат».

При этом он отметил, что мало пересекался со Смородской, в основном с ней разговаривали тренеры.

Абаев выступал за «Локомотив» с 2013 по 2017 год. Вместе с железнодорожниками он стал обладателем Кубка России, а также завоевал бронзу Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Локомотива» Тарас Михалик из Москвы отправлял деньги украинской армии.

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