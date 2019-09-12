СМИ: Экс-футболист «Локомотива» Михалик из Москвы отправлял деньги украинской армии

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Бывший футболист московского «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии во время выступлений в России.
СМИ: Экс-футболист «Локомотива» Михалик из Москвы отправлял деньги украинской армии
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«Будучи футболистом «Локомотива», Тарас помогал украинской армии. Он не афишировал это, потому что не считал нужным», — приводит слова украинского журналиста Романа Бебеха портал «Украина.ру».

Михалик выступал за московский «Локомотив» с 2013 по 2019 год. За время выступлений в составе железнодорожников украинец становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны.

Ранее «Локомотив» прокомментировал решение РФС о дате проведения матча Кубка России.

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