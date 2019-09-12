«Локомотив» прокомментировал решение РФС о дате проведения матча Кубка России

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба «Локомотив» Кирилл Брейдо высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) назначить матч 1/16 финала Кубка России с калининградской «Балтикой» на 25 сентября.

«У «Локомотива» никогда не было пренебрежительного отношения к Кубку России, как это сейчас пытаются представить. Три кубка за последние пять лет — о чём вообще тут можно говорить! Однако в результате решения РФС действующий обладатель Кубка загнан в непростую ситуацию», — цитирует представителя пресс-службы клуба «Чемпионат».

Он отметил, что из-за этого решения железнодорожникам предстоит сыграть четыре матча за десять дней, что не устраивает клуб, хотя красно-зелёные выступают в Лиге чемпионов.

«Непонятно, почему наша позиция не была услышана. Видимо, там руководствовались какой-то другой логикой», — добавил Брейдо.

Ранее гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал сумму, которую озвучивал на переговорах по братьям Миранчук.