Кикнадзе назвал сумму, которую озвучивал на переговорах по братьям Миранчук
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«Последняя цифра, которую я озвучил в переговорах с серьёзным клубом, — €85 млн. Если ребятам и уходить, то или в серьёзный клуб, или в клуб, который станет мостиком к такому серьёзному клубу. И точно уходить за очень большую сумму. Скорее всего, ребята будут уходить за границу», — цитирует Кикнадзе «Чемпионат».
Алексей и Антон Миранчуки выступают за «Локомотив» с 2014 года, являясь воспитанниками клуба. В летнее межсезонье интерес к футболистам проявлял санкт-петербургский «Зенит».
Ранее Кикнадзе рассказал о несостоявшемся трансфере звёздного нападающего в «Локомотив».