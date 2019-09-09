Кикнадзе назвал сумму, которую озвучивал на переговорах по братьям Миранчук

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, на каких условиях братья Миранчук могут покинуть железнодорожников.

«Последняя цифра, которую я озвучил в переговорах с серьёзным клубом, — €85 млн. Если ребятам и уходить, то или в серьёзный клуб, или в клуб, который станет мостиком к такому серьёзному клубу. И точно уходить за очень большую сумму. Скорее всего, ребята будут уходить за границу», — цитирует Кикнадзе «Чемпионат».

Алексей и Антон Миранчуки выступают за «Локомотив» с 2014 года, являясь воспитанниками клуба. В летнее межсезонье интерес к футболистам проявлял санкт-петербургский «Зенит».

Ранее Кикнадзе рассказал о несостоявшемся трансфере звёздного нападающего в «Локомотив».