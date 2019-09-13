СМИ: «Тоттенхэм» предложил Эриксену пятилетний контракт с зарплатой €7,5 млн в год

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Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» предложил продлить контракт датскому полузащитнику команды Кристиану Эриксену, соглашение с которым истекает по окончании нынешнего сезона.
СМИ: «Тоттенхэм» предложил Эриксену пятилетний контракт с зарплатой €7,5 млн в год
  • © Paul Marriott, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter, лондонцы предложили хавбеку контракт на пять лет с окладом €7,5 млн в год.

На данный момент стороны продолжают вести переговоры.

Датчанин выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В прошлом сезоне он провёл 51 матч в составе английского коллектива, забил десять мячей и сделал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» близок к трансферу футболиста «Тоттенхэма» Эриксена.

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