СМИ: «Тоттенхэм» предложил Эриксену пятилетний контракт с зарплатой €7,5 млн в год
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Как сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter, лондонцы предложили хавбеку контракт на пять лет с окладом €7,5 млн в год.
На данный момент стороны продолжают вести переговоры.
Датчанин выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В прошлом сезоне он провёл 51 матч в составе английского коллектива, забил десять мячей и сделал 17 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» близок к трансферу футболиста «Тоттенхэма» Эриксена.