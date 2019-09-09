СМИ: «Реал» близок к трансферу футболиста «Тоттенхэма» Эриксена

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Мадридский футбольный клуб «Реал» близок к приобретению полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
СМИ: «Реал» близок к трансферу футболиста «Тоттенхэма» Эриксена
  • © Giuseppe Maffia, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает AS.

По информации издания, на хавбека также претендует туринский «Ювентус», но испанцы являются фаворитами в борьбе за игрока.

Отмечается, что в январе Эриксен сможет заключить предварительное соглашение с любым клубом, так как его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.

Датчанин выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В прошлом сезоне он провёл 51 матч в составе английского коллектива, забил десять мячей и сделал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Зинедин Зидан убедил форварда ПСЖ Килиана Мбаппе присоединиться к «Реалу» в 2020 году.

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