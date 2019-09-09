СМИ: «Реал» близок к трансферу футболиста «Тоттенхэма» Эриксена
- © Giuseppe Maffia, via www.imago-images.de
- globallookpress.com
Об этом сообщает AS.
По информации издания, на хавбека также претендует туринский «Ювентус», но испанцы являются фаворитами в борьбе за игрока.
Отмечается, что в январе Эриксен сможет заключить предварительное соглашение с любым клубом, так как его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.
Датчанин выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В прошлом сезоне он провёл 51 матч в составе английского коллектива, забил десять мячей и сделал 17 результативных передач.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Зинедин Зидан убедил форварда ПСЖ Килиана Мбаппе присоединиться к «Реалу» в 2020 году.