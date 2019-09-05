СМИ: Зидан убедил Мбаппе присоединиться к «Реалу» в 2020 году

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сумел убедить своего соотечественника Килиана Мбаппе перейти в королевский клуб.

Как сообщает Sport.es, 20-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском «Реале». По информации источника, главный тренер испанского клуба Зинедин Зидан сумел убедить футболиста сменить прописку следующим летом.

Контракт Мбаппе с ПСЖ действителен до 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл четыре матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Месси имеет право разорвать контракт с «Барселоной» после каждого сезона.