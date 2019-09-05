СМИ: Месси имеет право разорвать контракт с «Барселоной» после каждого сезона
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Как сообщает El Pais, в контракте Лионеля Месси с «Барселоной» есть пункт о том, что футболист имеет право самостоятельно принимать решение о своём будущем в каждое летнее трансферное окно по достижении 32 лет. Аргентинец достиг указанного возраста 24 июня 2019 года.
Источник добавляет, что подобный пункт в контракте также имели легенды «Барселоны» Карлес Пуйоль, Андрес Иньеста и Хави. Договор Месси с сине-гранатовыми действителен до 2021 года.
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