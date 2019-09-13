КХЛ выступила по ситуации с матчами «Куньлуня» и «Трактора» в Китае

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прокомментировала ситуацию с матчами регулярного чемпионата между китайским «Куньлунь Ред Стар» и челябинским «Трактором» в Шэньчжэне.
КХЛ выступила по ситуации с матчами «Куньлуня» и «Трактора» в Китае
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«В Китае с 1 августа по 10 октября 2019 года введён тотальный запрет на выдачу разрешений на пролёты дополнительных чартерных рейсов. Благодаря усилиям посольства РФ и управления гражданской авиации Китая все три клуба КХЛ, чьи гостевые матчи запланированы на этот срок, получили разрешения на пролёты», — приводит слова пресс-службы КХЛ «Чемпионат».

Отмечается, что китайский клуб и лига ежедневно наблюдают за развитием ситуации. По словам пресс-службы, за счёт усилий посольства России в Пекине матчи «Трактора» и «Кунлуня» состоятся без изменений в расписании.

Встречи запланированы на 14 и 15 сентября в Шэньчжэне.

Ранее сообщалось, что «Трактор» не может вылететь на матч в Китай из-за авиакомпании, нарушившей закон страны.

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