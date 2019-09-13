Футболист «Спартака» Ларссон рассказал, что его неприятно удивило в Москве

Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о неприятных моментах, которые его удивили в столице России.

«Движение на дорогах. Я слышал, что это может стать проблемой, но не представлял масштабов», — цитирует форварда официальный сайт красно-белых.

При этом он отметил, что в целом ему нравится Москва.

«Москва такая большая, что даже за несколько лет вряд ли познакомлюсь со всеми красивыми местами», — сказал Ларссон.

Ларссон перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из шведского «Норрчёпинга». На данный момент он провёл четыре матча в составе красно-белых и забил один мяч.

Ранее экс-наставник команды Массимо Каррера рассказал, как пытался подписать легенду итальянской «Ромы» Франческо Тотти в «Спартак».