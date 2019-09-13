Футболист «Спартака» Ларссон рассказал, что его неприятно удивило в Москве

Короткая ссылка
Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о неприятных моментах, которые его удивили в столице России.
Футболист «Спартака» Ларссон рассказал, что его неприятно удивило в Москве
  • © spartak.com

«Движение на дорогах. Я слышал, что это может стать проблемой, но не представлял масштабов», — цитирует форварда официальный сайт красно-белых.

При этом он отметил, что в целом ему нравится Москва.

«Москва такая большая, что даже за несколько лет вряд ли познакомлюсь со всеми красивыми местами», — сказал Ларссон.

Ларссон перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из шведского «Норрчёпинга». На данный момент он провёл четыре матча в составе красно-белых и забил один мяч.

Ранее экс-наставник команды Массимо Каррера рассказал, как пытался подписать легенду итальянской «Ромы» Франческо Тотти в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить