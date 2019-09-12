Каррера рассказал, как пытался подписать Тотти в «Спартак»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера пытался заполучить экс-капитана «Ромы» Франческо Тотти.

«Пару лет назад я пытался подписать Тотти в «Спартак» через моего помощника Мальфатти. Но, увы, он решил, что пора завершать карьеру. Франческо — это пример верности клубу, он всегда носил только одну футболку — футболку «Ромы», — цитирует Карреру Sport24.

Итальянский футболист Франческо Тотти всю карьеру провёл в римской «Роме», за которую выступал с 1992 по 2017 год.

Ранее футболист «Спартака» Ларссон заявил, что сравнение с отцом мотивирует его.

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