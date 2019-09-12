Футболист «Спартака» Ларссон заявил, что сравнение с отцом мотивирует его

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Игрок московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, как относится к сравнению со своим отцом, легендарным шведским нападающим Хенриком Ларссоном.

«С годами я научился воспринимать сравнение с отцом в качестве дополнительной мотивации. Как стимул доказать всем, что Джордан Ларссон в первую очередь хороший футболист, а не просто сын Хенрика», — приводит слова шведа официальный Twitter «Спартака».

Джордан Ларссон выступает за «Спартак» с 2019 года, куда перешёл из «Норрчёпинга». Его отец, Хенрик Ларссон, является победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Спартак» написал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА, оскорбившего Луиса Адриано.

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